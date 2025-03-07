Yolda yürüyen genç kadını taciz edip elmacık kemiğini kırdı - Son Dakika
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Yolda yürüyen genç kadını taciz edip elmacık kemiğini kırdı

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Samsun'da bir şahıs, yolda yürüyen bir kadını takip edip tacizde bulundu. Şahıs, tepki gösteren kadını darp ederek elmacık kemiğini kırdı. 12 suçtan kaydı bulunan şahıs, "Cinsel saldırı" suçundan serbest bırakılırken "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

07.03.2025 13:15  Güncelleme: 14:43
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Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde S.A. (33) isimli şahıs, kulağında kulaklıkla yolda yürüyen D.K. (30) isimli kadına dehşeti yaşattı. Şahıs, genç kadını takip edip tacizde bulundu. Neye uğradığını şaşıran D.K. kendisini taciz eden S.A.'ya tepki gösterdi. S.A., kadını darp ederek elmacık kemiğini kırıp hastanelik etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan D.K. tedavi altına alındı. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı.

12 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. S.A.'nın 3'ü cinsel saldırı olmak üzere hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 12 suç kaydının bulunduğu, geceleyin su saati hırsızlığı suçundan 1 yıl önce denetimli serbestlik kapsamında ayağına elektronik kelepçe takılarak cezaevinden tahliye olduğu ve gece 22.00-08.00 saatleri arasında ev hapsinin uygulandığı ortaya çıktı.

"KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., "Cinsel saldırı ve kasten yaralama" suçlarından bugün nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren S.A., "Cinsel saldırı" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, "Kasten yaralama" suçundan ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yolda yürüyen genç kadını taciz edip elmacık kemiğini kırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yolda yürüyen genç kadını taciz edip elmacık kemiğini kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Engin Engo:
    12 suçu var ve dışarıda geziyorsa bu olayın suçlusu devlettir. 127 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bu kararı veren sayın hakim acaba kendi karısına,anasına,bacısına bçtl3 bir saldırı yapılsa bırakacakmıydı ? 75 2 Yanıtla
  • Ers Çky:
    100 e kadar yolu var. 12 suça da tutuklama beklemeyin sizde şaşırıyor gibi yapanlar var bide 12 suçun neyi var 90 suçu gördü bu millet 54 1 Yanıtla
  • İshak Klein:
    hep ekonomist recebin saçmalıkları bunlar . Ulan transkript bile yok.. daha ne olsun 43 9 Yanıtla
  • Ahmet Baddal:
    kararı veren hakimler aynı hükmü kendi ailesi için verebilir mi hıyanet ler 50 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    cinselden beraat darptan tutuklama offfff adalete bak .12 suc kaydi disarda birinin caninida yakti .ama yok efendim iyi hal vorap giymis durusmada 11 0 Yanıtla
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