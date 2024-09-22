Samsun\'da Tırda 2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

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Samsun'da bir tırda arama yapan polis sahte içki yapımında kullanılan 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve devleti zarara uğratacak şekilde kaçak ve sahte içki üretimi ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramda 2 ton 40 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili R.A. (32) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN