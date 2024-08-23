Samsun\'da Toplu Taşıma Araçlarına Yapılan Denetimlerde 9 Bin 107 Sürücüye 15 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Samsun'da polis ekiplerince toplu taşıma araç sürücülerine yapılan denetimler sonucunda 2024 yılında ihlali tespit edilen 9 bin 107 araç sürücüsüne toplam 15 milyon 547 bin 215 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2024 yılı içerisinde toplu taşıma araçlarına yönelik yoğun denetimler planlanarak uygulanıyor. Bu denetimlerin bir bölümü güzergah üzerindeki resmi ekipler tarafından yapılırken, bir bölümü de görevlendirilen trafik personellerin sivil kıyafetle yolcu olarak araçlara binerek seyahat esnasında sürücünün kural ihlali yapması durumunda aracın güzergah üzerindeki ekiplere bildirilmesi ve sürücüye gerekli cezai işlemler uygulanması şeklinde yapılıyor. Denetimlerde fazla yolcu taşıma, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme gibi trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller tespit edilmesi durumunda gerekli cezai işlemler uygulanıyor. 2024 yılında 75 bin 291 toplu taşıma aracı denetlendi. İhlali tespit edilen 9 bin 107 araç sürücüsüne toplam 15 milyon 547 bin 215 TL trafik idari para cezası uygulandı. - SAMSUN