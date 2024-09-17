Samsun\'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ustacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadi Atalay (64) idaresindeki 55 GM 181 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkıp direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Sadi Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti. Atalay'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN
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