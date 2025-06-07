Samsun\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu Miliç mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Hakkı Ç. idaresindeki 55 ABY 685 plakalı otomobil ile Hafize A. yönetimindeki 55 ASD 170 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Yeter Ç. (55) ile Şemsi C. (57) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN