Samsun\'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Çarşamba ilçesi Ordu-Samsun karayolu üzeri Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin U.'nun kullandığı 55 AAJ 27 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Selim P.'nin kullandığı 41 AL 257 plakalı otomobile, bu araç da Atakan A. idaresindeki 71 ACG 096 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan Hüseyin U.(67), Aslan Sefa M. (16) ve Atakan A. sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN