Samsun\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan aracın ağaca çarptıktan sonra havalanarak karşı şeritte seyreden otomobilin üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Samsun Ordu kara yolu 60. kilometredeki Yerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşe Kılıç idaresindeki 55 BT 596 plakalı Citroen Berlingo panelvan kamyonet, Çarşamba'dan Terme istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarpıp havalanarak karşı şeride geçerek, İsa Çoban yönetimindeki 06 FSB 565 plakalı Fiat Egea otomobilin ön kaput kısmının üzerine düşüp sağ yanı üzerine devrilerek durdu.

Kazada sürücü Neşe Kılıç ile otomobil sürücüsü İsa Çoban ve otomobilde bulunan yolcular Sadık Çoban ile Bekir Çoban yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Neşe Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.