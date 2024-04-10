Samsun\'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Samsun meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi Yakacık mevkisi Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Doğan idaresindeki 55 C 5135 plakalı minibüs ile Cafer Acar yönetimindeki 34 YA 9026 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Cafer Acar ile Ali Acar, Zübeyde Doğan, Sevcan Yanık, Safiye Yanık, Zeliha Yanık, Emriye Doğan ve Hülya Sarı yaralandı. Yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otel servis aracı, otomobille çarpışarak devrildi. Kaza sonucunda 29 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, otel servisi 50 metre sürüklendi ve yan yattı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
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