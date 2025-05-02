Samsun'da Tüfekle Yaralama: 8 Yıl 9 Ay Ceza

Samsun'da 1'i kazara olmak üzere 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan genç, yargılandığı mahkemece 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2023 yılı Aralık ayında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.B. (20), pompalı tüfekle Ö.K.'ye silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu Ö.K.'nin yanı sıra olay yerinde bulunan M.T. de kazara yaralandı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.E.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargı sürecinin sonunda mahkeme, sanık A.E.B.'yi 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN