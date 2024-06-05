Samsun'da Tüfekle Yaralama Olayına Karışan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Samsun'da 2 kişinin tüfekle yaralanması olayına karışan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. (53), oğlu E.C'nin (21) çalıştığı işyerine giderek miras meselesi nedeniyle kavga etti. Baba M.C. araçta bulunan tüfekle iki el ateş ederek oğlu E.C.'yi sırt bölgesinden, kız arkadaşı Y.K.'yi de kaşına gelen 1 adet saçma ile hafif şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan M.C. Fatsalılar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.C.'nin ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN