Samsun'da Tüfekle Yaralama Olayına Karışan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Tüfekle Yaralama Olayına Karışan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda, bir baba oğluyla kavga ederek tüfekle ateş açtı. Olayda oğlu ve kız arkadaşı hafif şekilde yaralanırken, şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve tüfek kartuşları ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

05.06.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 2 kişinin tüfekle yaralanması olayına karışan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. (53), oğlu E.C'nin (21) çalıştığı işyerine giderek miras meselesi nedeniyle kavga etti. Baba M.C. araçta bulunan tüfekle iki el ateş ederek oğlu E.C.'yi sırt bölgesinden, kız arkadaşı Y.K.'yi de kaşına gelen 1 adet saçma ile hafif şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan M.C. Fatsalılar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.C.'nin ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, Kavga, Miras, Baba, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Tüfekle Yaralama Olayına Karışan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Tüfekle Yaralama Olayına Karışan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement