Samsun'da Uyuşturucu Davasında Hapis Cezaları

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden görülen 2 ayrı davada tutuklu olarak yargılanan 4 kişiye 5 yıl 10 ay ile 12 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan S.G. ve O.Y. ile H.Ö. ve T.G.S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Her iki ayrı davada tutuklu sanıklardan S.G. 12 yıl 6 ay, O.Y. ise etkin pişmanlık yasasından yaralanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, S.G.'nin tutukluluk halinin devamına ve O.Y.'nin ise tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemede görülen bir başka uyuşturucu ticareti davasında ise tutuklu olarak yargılanan H.Ö. ve T.G.S., 5 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyelerine karar verildi. - SAMSUN