Samsun\'da Uyuşturucu İmalatı Operasyonu

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Evin içinde özel iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu imalatı

SAMSUN - Samsun'da jandarma ekipleri bir eve düzenlediği operasyonda özel iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde imalı yapıldığını ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları araştırma sonucu S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 kök şeffaf plastik şişe içerisinde dikili vaziyette skunk bitkisi, 1 kilo 55 gram kubar esrar, 7 adet sentetik ecza hap, 50 adet tabanca mermisi ve 1 adet bitkilerin bakımında kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirdi. Olay ile ilgili S.K. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.