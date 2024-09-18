Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları

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Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde jandarma ekiplerince 2 ayrı operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, S.C. (62) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evinde yapılan aramada, 71 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 855 gram kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesinde ise N.Ç. (63) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evinde yapılan aramada; 4 kök kenevir bitkisi, 5 gram toz esrar maddesi, 200 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN