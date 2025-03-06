Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 74 adet sentetik ecza ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, 2 bin 74 adet sentetik ecza ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili A.M.A. (21) gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN