Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 74 adet sentetik ecza ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, 2 bin 74 adet sentetik ecza ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili A.M.A. (21) gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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