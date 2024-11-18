Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest.

18.11.2024 17:35
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir ikamette yapılan aramada, 134 gram metamfetamin, 1,05 gram sentetik kannabinoid, 11 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 500 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.O. (28) ve E.K. (25) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.O. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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