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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Yıl Hapis Cezası

Samsun'da polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ve hassas terazi bulunan bir kişi, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Yıl Hapis Cezası
20.12.2023 - 18:35,  Güncelleme: 18:37
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Samsun'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde şüphe üzerine 3 şahsın içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 6 paket halinde 28,36 gram metamfetamin maddesi, 1,77 gram esrar maddesi, 3 kapsül sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 kişi uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, A.Y. ise gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan A.Y. 1 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. A.Y. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında, A.Y. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılıp, tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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