Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 408 adet sentetik ecza hap ile 140 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik İlkadım ve Canik ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 14 bin 408 adet sentetik ecza hap ile 140 gram bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN