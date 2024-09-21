Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da evinde uyuşturucu üreten M.B. yakalandı, 2 yıl hapis cezası olduğu belirlendi.

21.09.2024 19:57
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Samsun'da evinde özel iklimlendirme düzeneği ile uyuşturucu imal eden şahıs yakalandı. Şahsın uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde M.B.'ye (35) ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, uyuşturucu üretimi için kurulan özel bir iklimlendirme düzeneği ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 14,37 gram esrar, 1,50 gram skunk, 2 kök kenevir bitkisi ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.'nin ayrıca " Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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