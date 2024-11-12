Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde A.S.'nın (65) evinde ve arazisine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 592,38 gram kubar esrar ve 80,98 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN