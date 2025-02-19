Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda cips ve çikolatalı bisküvi kutusuna saklanmış uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, cips paketi ve çikolatalı bisküvi kutusuna gizlenmiş 775 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Üzerindeki paketten uyuşturucu hap ele geçen G.Y. (21) ve Z.O. (19) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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