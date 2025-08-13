Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da bir çocuk, jandarmanın takibi sonucu 100 kutu içinde 5 bin 600 adet sentetik ecza ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu, 17 yaşındaki B.K. adlı çocuğun uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 100 kutu içinde 5 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan çocuk, bugün Samsun Adliyesi'ndeki çocuk savcısına sevk edildi. - SAMSUN