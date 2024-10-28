Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan V.K. ve Ü.K.'nin İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 55 gram metamfetamin, 32 sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.K. ve Ü.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.