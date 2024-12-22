Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 160 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, A.M.E.(26) ve K.K. (31) isimli şahısların üzerinde ve valizlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 26 bin 160 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili A.M.E. ve K.K. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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