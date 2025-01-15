Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 23 sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından Canik ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis tarafından gözaltına alınan M.A. (28) ve E.T.'nin (21) üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 23 adet sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN