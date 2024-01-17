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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ve metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar ve mühimmat da bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
17.01.2024 - 17:30,
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ve metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa ve Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi'nde G.Ş., S.K. ve A.G. isimli şahısların ikametlerinde ve ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramalarda, 477,43 gram eroin, 366,26 gram metamfetamin, 33 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 111 adet tabanca fişeği ve 59 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Ayrıca S.K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 yıl 11 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili G.Ş., S.K. ve A.G. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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