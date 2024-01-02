Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 47,65 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan üst aramasında 47,65 gram metamfetamin ele geçen 3 şahıs gözaltına alındı.

Canik'te uyuşturucu ele geçti

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde gençleri zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanarak adalete teslimi için sürdürülen çalışmalar kapsamında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde şüpheli hal ve hareketler sergileyen E.A., A.S. ve A.G. isimli şahıslara üst araması yaptı. Yapılan aramada 7 adet alüminyum folyoya sarılı şekilde toplam 47,65 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet pürmüz, 1 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Yakakent'te çakar ele geçirildi

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ise uygulamada durdurulan bir araçta 'çakar' diye tabir edilen mevzuata aykırı sesli ve ışıklı cihaz tespit edildi. Araç sahibi şahsa cezai işlem uygulandı, araçta bulunan cihaz söktürüldü. - SAMSUN