Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6,75 Gram Kokain Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde yapılan aramada kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İlkadım ilçesinde Ö.S. 'nin (51) ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 9 ayrı paket halinde toplam 6,75 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN