Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 280 adet sentetik ecza ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?