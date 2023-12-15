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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir kişiye ait evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
15.12.2023 - 21:05,
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Samsun'da jandarmanın takibi sonucu uyuşturucu ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Jandarma Komutanlığı, Bafra JASAT, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Kaygusuz Mahallesi'nde A.K.'ye ait eve ve evin eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 17.49 gram kubar esrar maddesi, 89.43 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kenevir, Samsun, Bafra, Son Dakika

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