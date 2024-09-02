Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan zehir tacirlerine yönelik fiziki ve istihbari çalışmalar sonucu gerçekleştirilen ortak operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi ve Çiftlik Mahallesi'nde şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda, 95,80 gram metamfetamin, 438 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy, 21,81 gram esrar ve 1,87 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN