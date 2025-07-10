Samsun\'da Uyuşturucu Taciri Kadın Tutuklandı

Samsun'da polisin takibi sonucu üzerinde ve çantasında uyuşturucuyla yakalanan genç kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu T.T. adlı kadını İlkadım İlçesi Rasathane Mahallesi'nde durdurdu. T.T.'nin üzerinde ve çantasında arama yapan narkotik ekipleri metamfetamin, bonzai, sentetik ecza ve hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

T.T.'nin eşinin de 16 Haziran'da uyuşturucuyla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAMSUN