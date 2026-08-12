Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu
Samsun'da uyuşturucu ticareti nedeniyle bir kişi tutuklandı.
Samsun'da narkotik ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda İ.E., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.E., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İHA
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