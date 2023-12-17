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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 90 gram metamfetamin, 21 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama
17.12.2023 - 18:12,
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 90 gram metamfetamin, 21 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.O. ve F.E.S. gözaltına alındı. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, Son Dakika

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