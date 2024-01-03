Samsun\'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu

"İsrail o ülkeyle savaşa girmemek için kendini zor tutuyor"

Samsun'un Kavak ilçesindeki cezaevinde görevli uzman çavuş Kerim Y. (25) evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın (26), bugün mesaiye gitmedi. Telefonla kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları, evine gitti.

ARKADAŞLAR CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeri giren arkadaşları, Kerim Yalçın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

EKİPLER TEK İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR

Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre Yalçın'ın silahını temizlerken kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın bekar ve Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.