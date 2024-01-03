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Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu

Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan bir apartmanda, Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın cansız bedeni bulundu. İlk incelemelere göre, Yalçın'ın silahını temizlerken kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.01.2024 - 16:46,  Güncelleme: 17:50
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Samsun'un Kavak ilçesindeki cezaevinde görevli uzman çavuş Kerim Y. (25) evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın (26), bugün mesaiye gitmedi. Telefonla kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları, evine gitti.

Uzman çavuş evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

ARKADAŞLAR CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeri giren arkadaşları, Kerim Yalçın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

Uzman çavuş evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

EKİPLER TEK İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR

Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre Yalçın'ın silahını temizlerken kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın bekar ve Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika


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