Samsun'da uzman çavuş evinde ölü bulundu

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde bir uzman çavuş evinde ölü bulundu.

Olay, Soğuksu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın(26), bugün mesaiye gitmedi. Telefonla kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları, evine gitti. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeri giren arkadaşları, Kerim Yalçın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre Yalçın'ın silahını temizlerken kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın bekar ve Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.