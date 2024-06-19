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Samsun'da yangın paniği

SAMSUN - Samsun'da bir sitedeki dairede çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Sitenin 6.katındaki Celaleddin K.'ye ait dairede yangın çıktı. Ev sahibinin yazlık evinde olduğu öğrenilirken, cam balkondaki perdenin karardığını ve ardından yanmaya başladığını fark eden site sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. Yangın haberi üzerine korku ve panik yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri evin kapısını açmak için uzun süre uğraştı. İtfaiye ekipleri kapıyı açtıktan sonra yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının buzdolabından çıktığı tespit edildi.