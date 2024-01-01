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Samsun'da Yılbaşı Denetiminde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Yılbaşı Denetiminde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen yılbaşı denetiminde durdurulan araçta yapılan aramada, 8 gram kubar esrar, 1 gram bonzai ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay sonucunda B.B., M.O. ve S.O. isimli üç kişi gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.

Samsun\'da Yılbaşı Denetiminde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
01.01.2024 - 15:30,
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Samsun'da jandarmanın yılbaşı denetimlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Trafik Timi gece müşterek icra edilen yılbaşı denetiminde durdurulan araçta bulunan B.B., M.O. ve S.O.'nun üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 8 gram kubar esrar, 1 gram bonzai ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Samsun, Terme, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yılbaşı Denetiminde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Yılbaşı Denetiminde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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