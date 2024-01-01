15:29 •
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi•
Samsun'da jandarmanın yılbaşı denetimlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Trafik Timi gece müşterek icra edilen yılbaşı denetiminde durdurulan araçta bulunan B.B., M.O. ve S.O.'nun üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 8 gram kubar esrar, 1 gram bonzai ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Yılbaşı Denetiminde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika