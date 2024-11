Samsun\'da Zabıta Ekiplerinden Sağlıklı Gıda Denetimi

3.Sayfa

Samsun'un İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'Önce Sağlık' sloganıyla pasta, tatlı, simit ve unlu gıda mamulü üreticilerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sırasında 4 üretim tesisine para cezası uygulanırken, 6 üretim tesisine de uyarı cezası verildi.

Denetimlerde, üretim alanlarının hijyeninden, ürünlerin gramaj standartlarına uyumuna kadar birçok standart mercek altına alındı. Ekiplerin büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği denetimler artarak devam edecek. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, büyük bir özveri ile vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalara ulaşmasını sağlıyorlar. İlçemizde özellikle unlu gıda mamulleri çok yüksek miktarda üretiliyor. Bu nedenle denetimlerimiz artarak devam edecek. İlk olarak, işletmelerin hijyen koşullarını gözden geçiriyoruz. Aynı zamanda çalışanların kişisel hijyeninden, mutfak alanlarının temizliğine kadar geniş bir yelpazede kontroller gerçekleştirildi. Ayrıca, kullanılan malzemelerin saklama koşulları ve son kullanma tarihleri de denetlendi. Denetimlerimiz sonucunda 4 üretim tesisine para cezası uygulandı. 6 üretim tesisine ise uyarı cezası verildi" dedi.

"Sağlıklı gıda huzurlu yaşam demekti"

Başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaşın severek tükettiği pasta, tatlı, simit ve unlu gıda mamullerinin üretim şartlarının her an gözetim altında olacağını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemiz sınırları içerisinde başta unlu gıda mamulleri olmak üzere birçok üretim tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin denetimi ve gözetimi oldukça özveri gerektiren bir çalışmayla yürütülmektedir. Önceliğimiz sağlıklı gıda olunca en ufak bir taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlkadım Belediyesi olarak önce sağlık diyoruz. Sağlıklı gıdalar tüketen toplumların daha huzurlu bir hayat süreceklerine inanıyoruz. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz tarafından sık sık üretim tesislerini denetliyoruz. Uygulanan cezai işlemleri ve uyarıları mutlaka takip ediyor ve kanunlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapıyoruz. Hijyen kuralları ve vatandaşımızın sağlığını tehdit edecek hiçbir işletmenin üretim yapamayacağını net olarak belirtiyorum. İlçemiz genelinde sağlıklı gıda üretiminin yanı sıra vatandaşlarımız ve esnaflarımız arasında uyumu sağlamayı amaçlayan zabıta ekiplerimize ve bizlerle uyum içerisinde çalışan esnaflarımıza yürekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN