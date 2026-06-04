Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen elektrik faciasında hayatını kaybeden işçilerden 2 çocuk babası Yunus Çekiç, Çarşamba'da son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen elektrik faciasında hayatını kaybeden Yunus Çekiç (47) gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Soğuk, Yeşilyurt Demir Çelik ve Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yeşilyurt, Çarşamba Ticaret Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, SP Çarşamba İlçe Başkanı İbrahim Seven, fabrika çalışanları, akrabaları ve sevenleri katıldı.
Merhum Çekiç'in cenazesi, Allı Mahallesi Arım Camii'nde İlçe Müftüsü Cemal Uzun tarafından ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeyfeli Mezarlığında toprağa verildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Fabrikadaki elektrik faciasında ölen Yunus Çekiç defnedildi - Son Dakika
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