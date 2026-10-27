Samsun Havza'da çarpışan otomobillerden birinde anne ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Samsun Havza'da çarpışan otomobillerden birinde anne ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı

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Samsun Havza\'da çarpışan otomobillerden birinde anne ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı
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Samsun'un Havza ilçesinde Yeni Mescit Mahallesi Buğday Pazarı Kavşağı'nda saat 09.40'ta iki otomobil çarpıştı, anne ve 3 yaşındaki çocuğu hafif yaralandı. Yaralı anne ve çocuk Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sürücüler yara almadı, inceleme başlatıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında anne ve 3 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 09.40'ta Yeni Mescit Mahallesi Buğday Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vezirköprü istikametinde seyreden Serkan S. idaresindeki 55 AJJ 584 plakalı otomobil ile İsmail A. yönetimindeki 48 HD 491 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Serkan S.'nin kullandığı otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yara almazken, araçtaki Musadiye S. ve 3 yaşındaki kızı A.N.S. hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve çocuk, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Havza'da çarpışan otomobillerden birinde anne ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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