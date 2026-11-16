Samsun İlkadım\'da 104 bin 350 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun İlkadım'da 104 bin 350 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlkadım ilçesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen aramada 104 bin 350 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı; soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 104 bin 350 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde arama yaptı. Yapılan aramada 104 bin 350 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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