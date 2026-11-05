Samsun İlkadım'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli, alacak iddiasıyla adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli, alacak iddiasıyla adliyeye sevk edildi

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Samsun İlkadım\'da 2 kişiyi yaralayan şüpheli, alacak iddiasıyla adliyeye sevk edildi
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki müteahhitlik ofisinde tabancayla 2 kişiyi yaraladığı belirtilen şüpheli, polis sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine gönderildi. Şüpheli, silahlı saldırının alacak-verecek anlaşmazlığından kaynaklandığını öne sürdü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir müteahhitlik ofisinde 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan Kurtoğlu İş Merkezi'nin 2. katındaki bir müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T.Y. (35), kendisi hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan G.K.'nin(34) çalıştığı müteahhitlik bürosuna gitti. M.T.Y., burada tabancayla ateş açarak G.K. ile müteahhit M.E.'yi (46) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar iki ambulansla hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede devriye görevi yapan çevik kuvvet polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Y.T., silahlı saldırının alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Kaynak: İHA
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