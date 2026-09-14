Samsun İlkadım'da 9 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü adliyeye sevk edildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, Gazi Polis Merkezi ekiplerince bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Samsun'da aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.
Kaza, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü T.Ş.'nin yaptığı araç, 9 yaşındaki Y.E.K.'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Y.E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü T.Ş., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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