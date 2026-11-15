Samsun İlkadım'da bonzai operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 25 gram ham madde ele geçti - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da bonzai operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 25 gram ham madde ele geçti

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Samsun İlkadım\'da bonzai operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 25 gram ham madde ele geçti
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Samsun İlkadım\'da bonzai operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 25 gram ham madde ele geçti
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Samsun İlkadım'da Hastanebaşı Mahallesi'nde düzenlenen narkotik operasyonunda 2,5 kilo bonzai elde edilebilen 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2,5 kilo bonzai elde edilebilen 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 2,5 kilo bonzai elde edilebilen 25 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiHamster CoinNarkotik3. SayfaİlkadımSamsunAdliyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da bonzai operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 25 gram ham madde ele geçti - Son Dakika
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