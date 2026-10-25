Samsun İlkadım\'da ikamet ve arsada 9 bin 746 sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisi ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 746 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 30 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde bir şahsın kullandığı ikamet ve arsada arama yapıldı. Aramalarda 9 bin 746 adet sentetik ecza hap, 7 adet ecstasy hap ve 2,78 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili K.T.Ç. (30) gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.