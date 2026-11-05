Samsun İlkadım'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Samsun İlkadım\'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Samsun İlkadım\'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Cedit Mahallesi'nde bowling salonu önünde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralanarak ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cedit Mahallesi bowling salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ANB 248 plakalı hafif ticari araç ile 55 ACP 549 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Şehir Hastanesiİnceleme3. SayfaİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

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