Samsun merkezli dolandırıcılık soruşturmalarında 9 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun merkezli dolandırıcılık soruşturmalarında 9 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun merkezli dolandırıcılık soruşturmalarında 9 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun merkezli dolandırıcılık soruşturmalarında 9 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 4 milyon 78 bin 172 TL'lik dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda toplam 4 milyon 78 bin 172 TL'lik dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen 3 ayrı nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı yöntemlerle vatandaşları dolandıran şüpheliler tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden bir gruba katılan vatandaşın, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 2 milyon 867 bin 172 TL dolandırıldığı belirlendi. Dolandırılan paranın farklı banka hesapları üzerinden kripto varlıklara aktarıldığı tespit edildi.

Bir başka soruşturmada ise kendilerini kamu yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin, Samsun Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de isimlerini kullanarak bir vatandaşı 720 bin TL dolandırdıkları ortaya çıkarıldı. Üçüncü soruşturmada ise telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, uygun kredi verme vaadiyle bir vatandaşı 491 bin TL dolandırdıkları belirlendi. Üç ayrı soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından Samsun merkezli İzmir, Kocaeli, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Düzce ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaSamsunGüncelSon Dakika

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