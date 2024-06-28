Samsun Merkezli Operasyonda 17 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun Merkezli Operasyonda 17 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun merkezli İstanbul, Trabzon ve Çorum illerinde düzenlenen 'change' operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi. Operasyonda, gümrük kaçağı araçların değiştirilerek satılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçları işlendiği tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise silahlar, para, dijital materyaller ve evraklar ele geçirildi.

28.06.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli İstanbul, Trabzon ve Çorum illerinde düzenlenen "change" operasyonunda gözaltına alınan 30 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince projeli önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek; Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 15 milyon TL olduğu değerlendirilen 29 araç ile "change" yapılıp satılması suretiyle, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Samsun merkezli yapılan operasyonda Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum'da 1 ve Trabzon'da 1 olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet fişek, 23 adet 9.19 mm fişek, 1 adet şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 800 TL, dijital materyaller, 2 adet araç plakası, noter belgeleri, araç alım-satım işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak ve diğer materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 1'i kadın 17 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, Trabzon, Samsun, Çorum, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun Merkezli Operasyonda 17 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:59 Sinan Ateş Cinayeti Davasının İlk Duruşması 1 Temmuz’da... Sinan Ateş Cinayeti Davasının İlk Duruşması 1 Temmuz'da...
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:51:51. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Merkezli Operasyonda 17 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement