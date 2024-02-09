Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası'na kaçarken yakaladı - Son Dakika
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Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası'na kaçarken yakaladı

Samsun merkezli İzmir ve Erzurum'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 kişi tutuklandı. Operasyonda, kaçakçılardan biri Sakız Adası'na kaçarken yakalandı.

09.02.2024 14:04
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Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası'na kaçarken yakaladı

SAMSUN - Samsun merkezli İzmir ve Erzurum'da düzenlenen göçmen kaçakçılığıyla operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Göçmen kaçakçılarından birinin Sakız Adası'na kaçarken son anda yakalandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçununun tespitine yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Samsun merkezli İzmir ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Afganistan'dan Türkiye'ye gerçekleşmekte olan göçmen kaçakçılığı suçunun organizatörlerinden Afganistan uyruklu Nuor Mohammad Talap, İzmir'de Sakız Adası'na kaçmak üzereyken son anda yakalandı. Afganistan uyruklu

Abidullah Aktar Mohammad ise Erzurum'da yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun polisinin başarılı operasyonu sonucu yakalanan 2 kişi Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Nuor Mohammad Talap ve Abidullah Aktar Mohammad bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun polisi göçmen kaçakçısını Sakız Adası\'na kaçarken yakaladı
Kaynak: İHA

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