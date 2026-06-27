Samsun Valiliği'nden Hız Limitine Uyun Uyarısı - Son Dakika
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Samsun Valiliği'nden Hız Limitine Uyun Uyarısı

27.06.2026 21:34
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Samsun Valiliği, yaz tatiliyle artacak trafik yoğunluğu nedeniyle hız limitlerine uyulmasını istedi.

Samsun Valiliği, yaz tatiliyle birlikte karayollarında artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülere hız limitlerine uyma çağrısında bulundu. Valilik, il genelinde Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ve mobil radar araçlarıyla yoğun hız denetimlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında yer alan aşırı hızla etkin mücadele edilmesinin, karayolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması, trafik kurallarına uyma konusundaki dikkat ve hassasiyetin en üst seviyede tutulması ve hız ihlallerinden kaynaklanan ölümlü ile ağır yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla il genelindeki denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Özellikle okulların tatile girmesiyle birlikte karayollarında yaşanması beklenen trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurularak hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ve mobil radar araçları ile yoğun hız denetimleri gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın idari para cezasıyla karşılaşmamaları, kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla başta hız kuralları olmak üzere tüm trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiği kamuoyuna duyurulur" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun Valiliği'nden Hız Limitine Uyun Uyarısı - Son Dakika

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